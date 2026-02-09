Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce vatandaş "Başvuru paramı ne zaman geri alacağım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TOKİ'nin belirlediği kurallara göre iade süreci oldukça basit ve hızlı şekilde tamamlanabiliyor.

TOKİ Kütahya başvuru parası ne zaman iade edilecek?

500 Bin Sosyal Konut Projesinde kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri alabilecek. İade işlemi için vatandaşların başvuru yaptıkları bankanın yetkili şubeleri veya ATM'lerini kullanması gerekiyor.

Kütahya TOKİ kurası 9 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu durumda başvuru ücreti iadelerinin 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren alınabilmesi bekleniyor.

e-Devlet üzerinden TOKİ iade işlemi nasıl yapılır?

Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler, ATM ve banka şubeleri aracılığıyla başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı üzerinden iade sürecini takip etmek için şu adımlar izlenmeli:

Öncelikle e-Devlet'e giriş yapılarak "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmeti aratılmalı. Ardından "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklanmalı. Başvuru durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresi görülüyorsa ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadesi alınabilir.

Emlak Konut üzerinden başvuru yapanlar için iade süreci

TOKİ mülkiyetinde bulunan gayrimenkul projelerine başvuru yapan vatandaşlar, kurada hak sahibi olamadıkları durumlarda başvuru bedelini Emlak Konut üzerinden yatırdıysa yine Emlak Konut sayfası üzerinden iade alabilir.

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor. Vatandaşların iade sürecinde herhangi bir sorun yaşamaması için başvuru yaptıkları bankayı doğru hatırlamaları önem taşıyor.

Kütahya TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kütahya'da yapılan TOKİ kura çekilişinde hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir. Bunun için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "TOKİ Konut Başvuru Sorgulama" hizmeti kullanılmalı. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr adresi üzerinden de sonuçlar kontrol edilebilir.