Yiyeceklerin soğuk ortamda daha uzun süre taze kalacağı düşüncesi yaygın olsa da, uzmanlara göre bazı ürünlerde bu durum ters etki yaratıyor. Üç farklı aşçı ve yemek blog yazarı, mutfak düzeninde yapılan en büyük hatalardan birinin domatesi buzdolabına koymak olduğunu ifade etti. Uzmanlar, domatesin karakteristik tadını ve dokusunu koruması için oda sıcaklığında saklanması gerektiğini belirtti.

Domates neden buzdolabından uzak tutulmalı?

Uzmanlara göre domatesin soğuk ortama konması, ürünün kalitesine zarar veriyor. Inspired Taste kurucusu Joanne Gallagher, düşük sıcaklığın domatesin kendine özgü tatlı aromasını baskıladığını ve şeker dengesini bozduğunu söyledi.. Bu durumun lezzetin körelmesine neden olduğu aktarıldı.

Doku konusunda da önemli değişimler yaşandığına dikkat çekildi. Sarah Hill, buzdolabında bekletilen domateslerin iç yapısının bozulduğunu ve zamanla unlu bir kıvama dönüştüğünü belirtti. Uzmanlara göre bu durum, domatesin iştah açıcı özelliğini kaybettiriyor.

Olgunlaşma süreci soğukta duruyor

Garlic and Zest sitesinin sahibi Lisa Lotts, düşük sıcaklığın domatesin olgunlaşma sürecini tamaman durdurduğunu söyledi. Uzmanlara göre bu nedenle buzdolabına konan domatesler, ideal lezzet seviyesine ulaşamıyor ve beklenen aromayı veremiyor.

Kesilmiş domatesler için istisna uygulanıyor

Uzmanlar, bütün domateslerin oda sıcaklığında saklanması gerektiği konusunda hemfikir oldu.. Ancak kesilmiş domatesler için farklı bir yöntem önerildi. Bıçakla kesilen domateslerin yüzeyi hava ile temas ettiğinde oksidasyon başladığı için streç filmle sarılarak buzdolabın içinde muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi. Bu uygulamanın bakteri oluşumunu önlemek amacıyla zorunlu bir güvenlik adımı olduğu ifade edildi.

Açıklamalar uzman aşçıların değerlendirmelerine göre mutfak alışkanlıklarında küçük değişikliklerin ürünlerin lezzeti ve dokusu üzerinde büyük fark yarattığını ortaya koydu. Domatesin doğru saklama yöntemi konusunda yapılan uyarılar, tüketicilere önemli bir rehber niteliği taşıdı.