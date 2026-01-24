Fenerbahçe’de ikinci sezonunu geçiren Faslı golcü Youssef En Nesyri’nin, İtalya Serie A ekibi Juventus’a transferi için görüşmeler tamamlanmak üzere.

Fenerbahçe ve Juventus anlaştı

28 yaşındaki En Nesyri için yaklaşık bir haftadır yürütülen görüşmelerin ardından Fenerbahçe ile Juventus arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Transferin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

En Nesyri’nin kararı bekleniyor

Faslı golcünün, teklifi kabul etmesi halinde kısa süre içerisinde yetkililere kararını iletmesi bekleniyor. Transferin kesinleşmesi durumunda En Nesyri, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini ile imza için Torino’ya gidecek.

Kariyerine İtalya’da devam edecek

Youssef En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girmişti. Juventus’un transferi tamamlaması halinde En Nesyri, Serie A’da kariyerine devam edecek.