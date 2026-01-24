Trabzonspor’un genç oyuncusu Christ Oulai’nin Galatasaray’a transfer olacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, iki kulüp arasında sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım trafiği yaşandı. Bordo-mavili kulüp, iddialara yönelik verdiği mesajla kamuoyunun dikkatini çekti.

Galatasaray’ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşma öncesinde yaptığı kadro paylaşımında, Abdülkerim Bardakcı’nın 42 numaralı formasını ön plana çıkarması, futbol kamuoyunda Christ Oulai’ye gönderme olarak yorumlandı. Oulai’nin Trabzonspor formasıyla 42 numarayı giymesi, söz konusu paylaşımın transfer iddialarıyla ilişkilendirilmesine neden oldu.

Bu paylaşımın ardından Trabzonspor Kulübü, Galatasaray’ın gönderisini alıntılayarak resmi sosyal medya hesabından karşılık verdi. Bordo-mavililer, Christ Oulai’nin fotoğrafını paylaşarak, “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son günlerde Oulai’nin Galatasaray’a transfer olacağına yönelik söylentiler futbol gündeminde geniş yer bulurken, Trabzonspor’un bu çıkışı, oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin kulüp kontrolünde yürütüldüğüne dair net bir mesaj olarak değerlendirildi. Bordo-mavili taraftarlar da kulübün paylaşımına yoğun ilgi gösterirken, sosyal medyada etkileşim hızla arttı.