Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için yaptığı transferde anlaşma sağladığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla’yı İstanbul’a getirdi. Sarı-kırmızılılar, İspanya’nın Girona takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Havalimanında coşkulu karşılama

Asprilla, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelirken, Galatasaraylı taraftarlar genç futbolcuyu coşkuyla karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kolombiyalı yıldız, “Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması da harikaydı. Çok büyük başarılara birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim, önemli olan takımıma yardımcı olmak” dedi.

Arkadaşlık bağları ve motivasyon

Asprilla, Fenerbahçe’de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, “Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız ve çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Resmî sözleşme öncesi süreç

Taraftarlarla üçlü çektiren Asprilla, daha sonra havalimanından ayrıldı. Futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transferle Galatasaray, hücum hattındaki rotasyonunu daha da güçlendirmiş oldu.