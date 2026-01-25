Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplerden toplamda 112 milyon euro civarında tazminat alan Mourinho, bu konuda adeta rekor kırmış durumda. Şimdi ise gözler Benfica'dan alacağı yeni tazminata çevrildi. Portekizli çalıştırıcının kovulması halinde 3-4 milyon euro daha cebine koyacağı iddia ediliyor.

Mourinho'nun Benfica'daki maaşı ne kadardı

Benfica Başkanı Rui Costa, Mourinho'nun transferini açıklarken maaş detaylarını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre deneyimli teknik adam ilk sezonunda 3 milyon euro, ikinci sezonunda ise 4 milyon euro kazanacaktı. Sözleşmede yer alan maddeye göre Mourinho kendi isteğiyle ayrılmak isterse yıllık ücretinin yarısından az bir bedeli kulübe ödeyecekti. Ancak işler tersine döndü ve şimdi tazminat ödeme sırası Benfica'ya geçti.

Fenerbahçe'den aldığı tazminat da tartışma yaratmıştı

Mourinho, 2024 yazında büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye gelmişti. Ancak sarı-lacivertli ekipte de istenen başarıyı yakalayamayan Portekizli hoca, 2025 Ağustos'unda görevinden ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini tutturamayan Mourinho, Fenerbahçe'den yaklaşık 12 milyon euro tazminat aldı. Türkiye'den Portekiz'e dönen teknik adam, Benfica'da da benzer bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Jose Mourinho kimdir

26 Ocak 1963'te Portekiz'in Setubal şehrinde dünyaya gelen Jose Mario dos Santos Mourinho Felix, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Babası Jose Manuel Mourinho Felix, Portekiz Milli Takımı'nda forma giyen bir kaleciydi. Annesi Maria Julia ise ilkokul öğretmenliği yapıyordu.

Futbolculuk kariyeri parlak geçmeyen Mourinho, Belenenses, Sesimbra ve Rio Ave gibi takımlarda forma giydikten sonra 24 yaşında sahalardan çekildi. Ardından teknik adamlık kariyerine adım attı ve önce Sporting Lizbon'da, sonra Porto'da tercümanlık ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Barcelona'da Bobby Robson ve Louis van Gaal'in yanında çalışarak kendini geliştirdi.

"The Special One" lakabı nasıl doğdu

2002'de Porto'nun başına geçen Mourinho, burada üst üste iki lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve 2004'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak dünya futbolunun gündemine oturdu. Bu başarıların ardından Chelsea'ye transfer olan Portekizli hoca, ilk basın toplantısında söylediği "Bence ben özel biriyim" sözüyle İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak anılmaya başlandı.

Chelsea'de üç sezonda iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazanan Mourinho, ardından Inter Milan'a geçti. 2010'da Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir üçlü başarıya imza attı. Bu başarı, bir İtalyan kulübü için ilk kez gerçekleşiyordu.

Dört ülkede şampiyonluk yaşayan nadir isimlerden

Real Madrid'de 2011-12 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşayan Mourinho, dört farklı ülkede lig şampiyonluğu kazanan beşinci teknik direktör unvanını elde etti. Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi, Roma'da ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni müzesine ekleyerek tüm UEFA kulüp kupalarını kazanan tek teknik direktör olma başarısını gösterdi.

Kariyeri boyunca 26'dan fazla kupa kazanan Mourinho, 2003, 2004, 2009 ve 2011 yıllarında "Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görüldü. Ancak son yıllarda Tottenham, Fenerbahçe ve şimdi de Benfica'da yaşadığı sıkıntılar, 62 yaşındaki ustanın altın çağının geride kalıp kalmadığı sorularını beraberinde getiriyor.