Son Mühür- Dünya basketbolunun ana karargahı konumunda olan NBA'de sezonun yarısı geride kalmışken heyecan altı karşılaşmayla sürdü.

Geçtiğimiz sezon NBA tarihinin en çok ses getiren takasıyla Dallas'dan Lakers'a geçiş yapan Luka Doncic, efsane haline geldiği salonda eski takımına karşı mücadele etti.

Takasın diğer parçası olan Anthony Davis'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada son periyotta rakibine 14 sayı fark atmayı başaran Lakers sahadan 110-116'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.



Lakers'da Doncic 33 sayı, 8 ribaund, 11 asist, LeBron James 17 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Dallas'da Max Christie 24 sayı, 2 ribaund, 3 asistine, Naji Marshall 21 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle eşlik etti. Beklentilerin uzağında kalan Klay Thompson ise karşılaşmayı 6 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.



76ers evinde kayıp...



Milli basketbolcumuz adem Bona'nın da formasını giydiği 76ers, evinde ligin güçlü ekiplerinden New York Knikcs'e karşı yenilmekten kurtulamadı.

Knicks'in 109*112'lik skorla kazandığı karşılaşmada 12 dakika sahne alan Adem Bona karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaund ve 1 blokla tamamladı.

Knicks'de MVP adayı Jalen Bronson, 31 sayı, 5 ribaund ve 6 asistlik performansıyla galibiyete kapı aralayan isim oldu.

NBA'de gecenin sonuçları...



Jazz-Heat: 116-147

Bulls-Celtics: 114-111

76ers-Knicks: 109-112

Mavericks- Lakers: 110-116

Magic- Cavaliers: 105-119

Hornets-Wizards: 119-115