Futbol camiasında tartışma yaratacak bir iddia gündeme geldi. Spor yorumcusu İbrahim Seten, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında ciddi bir gerilimin yaşandığını öne sürdü.

Erden Timur’un gözaltısı gecesi olaylı karşılaşma

Seten’in iddiasına göre, Erden Timur’un gözaltına alındığı gece, Bebek Otel’de tesadüfen bir araya gelen Ali Koç ve Okan Buruk arasında kısa fakat yüksek tansiyonlu bir diyalog yaşandı.

“Senin de sıran gelecek”

Spor yorumcusuna göre Ali Koç, Buruk’a parmak sallayarak, “Senin de sıran gelecek” anlamına gelen ifadeler kullandı. Okan Buruk ise bu sözlere karşılık, “Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?” diyerek tepki gösterdi.

Futbol camiasındaki yankılar

İddialara göre, söz konusu diyalogun ardından Ali Koç ortamdan ayrıldı. İki ezeli rakibin önemli isimleri arasında geçtiği öne sürülen bu karşılaşma, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.