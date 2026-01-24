Bursaspor’da teknik direktörlük görevi, Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Tam ve ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederek, yolların dostane bir şekilde ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kendisine ve teknik ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, Bursaspor’da teknik yapılanmada önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Tahsin Tam yönetimindeki dönemde Bursaspor’un saha içi performansı ve takımın organizasyonu çeşitli dönemlerde öne çıksa da, yönetim ve teknik ekip arasında alınan karar doğrultusunda yollar ayrıldı. Ayrılık kararıyla birlikte, yeşil-beyazlı ekip teknik direktörlük pozisyonu için yeni bir süreci başlatacak. Kulüp yetkilileri, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörün netleşmesini hedefliyor ve transfer, taktiksel planlama gibi konularda yeni teknik direktörün öncülüğünde çalışmaların hızlanacağı bildiriliyor.

Bursaspor taraftarları da sosyal medyada Tahsin Tam’a teşekkür mesajları paylaşarak, ekibin emeklerine saygı gösterdi. Kulüp, önümüzdeki günlerde teknik direktör arayışının hızlandırılacağını ve takımın gelecek maçlara en iyi şekilde hazırlanacağını duyurdu.