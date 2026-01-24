Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımlarını destekleyen taraftarların yanına giderek galibiyeti birlikte kutladı.

Taraftarlar galibiyeti coşkuyla paylaştı

Maçın yıldızları Gabriel Sara ve kaleci Uğurcan Çakır, taraftarların isteği üzerine 3’lü çektirdi. Tribünlerdeki coşku, galibiyet sevincini iki katına çıkardı.

Okan Buruk da taraftarla buluştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı. Buruk, tribüne gelerek 3’lü çektirdi ve taraftarların verdiği sarı-kırmızılı atkıyı boynuna taktı. Bu jest, hem futbolcular hem de teknik heyet ile taraftarlar arasında sıcak bir bağ oluşturdu.

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig’de moral depolarken, taraftarlarla kurulan bu yakın iletişim de maç sonrası coşkuyu doruğa çıkardı.