Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık Çarşamba için yaptığı hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklentisi bulunmuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde pus ve zaman zaman sis görülecek. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği öngörülüyor.
3 Aralık 2025 hava durumu
MARMARA
Bursa – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 16°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Muğla – 14°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Adana – 22°C: Az bulutlu
Antalya – 22°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Hatay – 17°C: Az bulutlu
Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 13°C: Parçalı bulutlu
Rize – 16°C: Parçalı bulutlu
Samsun – 16°C: Parçalı bulutlu
Trabzon – 15°C: Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 6°C: Parçalı bulutlu
Kars – 7°C: Parçalı bulutlu
Malatya – 6°C: Parçalı bulutlu
Van – 7°C: Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batman – 12°C: Parçalı bulutlu
Diyarbakır – 14°C: Parçalı bulutlu
Gaziantep – 16°C: Parçalı bulutlu
Mardin – 14°C: Parçalı bulutlu