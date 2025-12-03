Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık Çarşamba için yaptığı hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yağış beklentisi bulunmuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde pus ve zaman zaman sis görülecek. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği öngörülüyor.

3 Aralık 2025 hava durumu

MARMARA

Bursa – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 16°C: Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 16°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Muğla – 14°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Adana – 22°C: Az bulutlu

Antalya – 22°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hatay – 17°C: Az bulutlu

Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Konya – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir – 9°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

Düzce – 16°C: Parçalı ve az bulutlu

Sinop – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 13°C: Parçalı bulutlu

Rize – 16°C: Parçalı bulutlu

Samsun – 16°C: Parçalı bulutlu

Trabzon – 15°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 6°C: Parçalı bulutlu

Kars – 7°C: Parçalı bulutlu

Malatya – 6°C: Parçalı bulutlu

Van – 7°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 12°C: Parçalı bulutlu

Diyarbakır – 14°C: Parçalı bulutlu

Gaziantep – 16°C: Parçalı bulutlu

Mardin – 14°C: Parçalı bulutlu