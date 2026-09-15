Bazı insanlar yaşadığı bir sorunu kısa sürede geride bırakırken bazıları aynı konuyu tekrar tekrar düşünür. İşin içine iş hayatı, para, aile ve gelecek kaygıları da girince zihindeki yük giderek büyür. Astrolojik yorumlarda bu özellikleriyle öne çıkan üç burç var. İkizler, Oğlak ve Kova farklı nedenlerle hayatı biraz daha dertli yaşayan burçlar arasında gösteriliyor.

İkizler kafasının içinde susmak bilmiyor

İkizler dışarıdan enerjik, sosyal ve neşeli görünür. Ancak zihninde işler çoğu zaman farklı ilerler.

Yaşadığı bir konuşmayı yeniden düşünür, aldığı kararı sorgular, bazen çoktan kapanmış bir konuyu tekrar önüne getirir. İş ve özel hayat üst üste geldiğinde kafasını boşaltması daha da zorlaşır.

Bu nedenle İkizler'in en büyük derdi çoğu zaman yaşanan olaydan çok, o olay hakkında durmadan düşünmesidir.

Oğlak bütün yükü kendi sırtına alıyor

Oğlak için sorumluluk hayatın önemli bir parçasıdır. İşini, parasını, ailesini ve geleceğini aynı anda kontrol altında tutmak ister.

Sorun çıktığında başkasına bırakmak yerine çözümü kendi bulmaya çalışır. Derdini anlatmak yerine içine atması da taşıdığı yükü artırır.

Çevresine güçlü bir görüntü verse de zihninde çözülmeyi bekleyen birçok konu vardır.

Kova derdini kimseye göstermiyor

Kova ise sıkıntısını dışarıya kolay kolay yansıtmaz. Yaşadığı meseleleri önce kendi içinde çözmeye çalışır.

İlişkiler, gelecek planları ve belirsizlikler uzun süre aklını meşgul eder. Çevresindekiler her şeyin yolunda olduğunu düşünürken Kova'nın kafasında bambaşka hesaplaşmalar sürer.

Astrolojik yorumlara göre İkizler fazla düşünmesiyle, Oğlak üstlendiği sorumluluklarla, Kova ise derdini içinde yaşamasıyla öne çıkıyor. Bu üçlü bu yüzden “dertli burçlar” listesinin ilk sıralarında gösteriliyor.