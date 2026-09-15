Market alışverişinin vazgeçilmez ürünlerinden yumurtayı seçerken küçük bir kontrol önemli bir riski ortaya çıkarıyor. Dışarıdan sağlam görünen ürünlerde dahi fark edilmesi güç mikro çatlaklar bulunuyor. Özellikle kolideki yumurtalardan birinin kartona yapışmış olması dikkat edilmesi gereken işaretlerin başında geliyor.

Koliye yapışan yumurtaya dikkat

Kabukta oluşan küçük bir çatlak, yumurtanın içindeki sıvının dışarı sızmasına neden oluyor. Sızıntı kuruduğunda ise yumurta kartondaki yuvasına yapışıyor.

Bu nedenle satın almadan önce koliyi açıp yumurtaların yuvalarında serbestçe hareket edip etmediğini kontrol etmek hasarlı ürünleri fark etmeyi kolaylaştırıyor.

Nem ve sızıntı risk işareti

Kolinin altında veya iç kısmında görülen ıslaklık ve nem lekeleri de kırılmış ya da çatlamış yumurtaya işaret ediyor.

Kabuğun koruyucu yapısının zarar görmesi, Salmonella başta olmak üzere gıda kaynaklı bakterilerin yumurtanın içine ulaşma riskini yükseltiyor.

Diğer gıdalara da bulaşabilir

Çatlamış yumurtadan akan sıvı yalnızca koliyi kirletmiyor. Alışveriş poşetine, mutfak tezgâhına veya buzdolabındaki başka ürünlere temas etmesi çapraz bulaşmaya yol açıyor.

Bu nedenle yumurta satın alırken kolinin temiz ve kuru olması, yumurtaların kartona yapışmaması, kabuklarda kırık veya çatlak bulunmaması ve son tüketim tarihinin kontrol edilmesi önem taşıyor.