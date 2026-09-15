Eylül ayının ortasına gelindi, hava sıcaklıkları özellikle gece saatlerinde düşmeye başladı. Araç sahipleri için de kışlık hazırlıkların yavaş yavaş başlama zamanı geldi.

Bu dönemde yapılması gereken basit ama önemli işlemlerden biri silecek suyu değişimi. Yaz boyunca kullanılan cam suyunun depoda bırakılması, sıcaklık sıfırın altına indiğinde sorun çıkarır.

Yazlık cam suyunu depoda bırakmayın

Yazlık cam suları daha çok camdaki toz, kir ve böcek kalıntılarını temizlemek için kullanılıyor. Ancak donmaya karşı yeterli koruma sağlamıyor.

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü gecelerde depodaki suyun donması; depo, hortum ve fıskiye sisteminde hasara yol açıyor. Bu nedenle depoda kalan yazlık sıvının tüketilmesi ya da uygun şekilde boşaltılması gerekiyor.

Bölgenin sıcaklığına göre seçim yapılmalı

Boşalan depoya kış şartlarına dayanıklı antifrizli cam suyu ekleniyor. Daha ılıman bölgelerde eksi 10 dereceye, kışı sert geçen ve rakımı yüksek yerlerde ise eksi 20 dereceye kadar koruma sağlayan ürünler tercih ediliyor.

Antifrizli cam suyu yalnızca donmaya karşı koruma sağlamaz. Sonbahar ve kış aylarında yağmur, çamur ve yol kirinin camdan temizlenmesine de yardımcı oluyor.

Depoya koymak tek başına yetmiyor

Yeni sıvı eklendikten sonra silecek suyu birkaç saniye püskürtülmeli. Böylece antifrizli sıvı depodan hortumlara, pompa sistemine ve fıskiye uçlarına kadar ulaşır.

Eylül ortasında birkaç dakikada yapılacak bu işlem, ilk sert soğuk geldiğinde cam yıkama sisteminde oluşacak donma ve hasar riskini azaltır.