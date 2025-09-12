Son Mühür- Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren yasanın Mecliste kabul edilmesinin yankıları sürüyor. İki yıl önce binlerce ağacın katledildiği İkizköy Akbelen’de Limak ve İçtaş ortaklığındaki Yeniköy Kemerköy Enerjinin (YK Enerji) çalışanları zeytinliklere girerek söküm öncesi ağaç sayımı yapmaya başladı. Köylüler, “Meclisten geçen maden yasası ve bu yasaya sığınarak atılan her adım bizim içim hükümsüz!” diye tepki gösterirken, DEM Parti milletvekili Perihan Koca da “Zeytin katliamı göz göre göre geliyor. Katliamları durdurun” çağrısında bulundu.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifi 19 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışmalı bir şekilde kabul edildi. Birçok kurum ve çevre derneği, yasanın “kamu yararını değil, maden ve enerji şirketlerinin çıkarlarını gözettiğini” açıkladı.

Son olarak YK Enerji ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) arasında Milas’ta zeytin ağaçlarının taşınma süreçlerini “izleme ve raporlama protokolü” imzalandı. Ayrıca şirket bölgedeki bazı muhtarlarla birlikte “zeytin ağaçlarının taşınması” için “Danışma Kurulu” oluşturdu.

“Şeffaflık pazarlayacaklar”

Yöre halkı ve doğa savunucuları TTKD ile YK Enerji arasında yapılan protokole de tepki gösterdi. TTKD’nin imzaladığı protokolü emeklerine ve yaşamlarına karşı “ihanet” olarak nitelendiren köylüler, “TTKD, üyesi olan bilim insanları aracılığıyla zeytinlerin taşındıktan sonraki gelişimlerinin sağlıklı olup olmadığını inceleyecek; YK Enerji şirketi de ‘Bakın ne güzel taşınma öncesi ve sonrası durumları tüm açıklık ve şeffaflığıyla izliyor, izletiyor ve paylaşıyoruz’ diyerek şeffaflık pazarlayacak!” diye tepki gösterdi.

“Bu topraklar şirketlerin değil, bizim!”

Limak ve İçtaş ortaklığındaki YK Enerji, zeytinliklere inerek söküm için sayım yaptı. Şirket görevlilerinin zeytinliklere yeniden geldiğinin haberini alan İkizköy muhtarı Necla Işık, azaları ve bazı köylüler zeytin sayımı yapılan alana giderek müdahale etti.

Yasaya karşı dava açtıklarını duyuran köylüler “Meclisten geçen maden yasası ve bu yasaya sığınarak atılan her adım bizim içim hükümsüzdür. Meşru değildir. Emeğimizi, zeytinimizi, toprağımızı vermeyeceğiz. Bu yasaya karşı madenden etkilenecek 10 komşu köyümüzdeki köylülerimizle birlikte davamızı açtık. Tek bir zeytinin sökülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklar şirketlerin değil, bizim!” dedi.

“Zeytin katliamı göz göre göre geliyor“

YK Enerji’nin zeytinliklerde ağaç sökümü için sayım yapmasına bir tepki de DEM Parti milletvekili Perihan Koca’dan geldi.

“Zeytin katliamı göz göre göre geliyor” diyen Koca, “Bu katliamı durdurun, zeytinleri katletmekten vazgeçin. Akbelen ormanlarını dört yıllık kömür var diye katleden YK Enerji’nin bu katliamına direnen köylüler cop ve gazla, şiddetle bastırıldı. Şimdiden uyarıyoruz. Zeytinlerden elinizi çekin. Katliamları durdurun” diye çağrıda bulundu.

Koca, X hesabından şunları paylaştı:

“19 Temmuz’da Meclis kapanmadan hemen önce dayatmayla geçirilen zeytin katliam yasasından güç alan şirketler harekete geçtiler… İktidarın ihale şampiyonlarından, doğal alan düşmanı Limak Holdingin şirketi olan YKEnerji bugün Akbelen’de zeytin ağacı sayımına başladı. Zeytin katliamı göz göre göre geliyor. Bu katliamı durdurun, zeytinleri katletmekten vazgeçin. Akbelen ormanlarını dört yıllık kömür var diye katleden YK Enerji’nin bu katliamına direnen köylüler cop ve gazla, şiddetle bastırıldı. Şimdiden uyarıyoruz. Zeytinlerden elinizi çekin. Katliamları durdurun. İnsanlığa ve doğaya hiçbir faydası olmayan, kârdan, ranttan ve servetten başka bir şey düşünmeyen şirketlerinizi de alın, Akbelen’i rahat bırakın.”