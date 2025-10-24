Yeşilçam'ın zarif simalarından, usta oyuncu Neşe Aksoy, 68 yaşında hayatını kaybederek sanat camiasını yasa boğdu. Bir süredir İzmir’de özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören Aksoy, dün sabah saatlerinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kariyerinde çok sayıda sinema filmine imza atan Aksoy’un vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye sevk etti.

Mavişehir Camii’nde hüzünlü tören

Neşe Aksoy için bugün İzmir’in Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını takiben gerçekleşen törene, sanatçının ailesi, yakın çevresi ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Aksoy'u son yolculuğunda uğurlayanlar arasında kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal ile eski eşi Şükrü Ediz de yer aldı. Aile üyeleri ve dostları, cami avlusunda taziyeleri kabul ederken duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazının ardından Neşe Aksoy’un naaşı, defnedilmek üzere omuzlarda taşınarak Örnekköy Mezarlığı’na götürüldü ve dualarla ebedi istirahatgâhına defnedildi.

Matematik mühendisliğinden sinema ve resim sanatına uzanan yaşam

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neşe Aksoy’un hayat hikayesi, sanat ve bilimi birleştiren sıra dışı bir yolculuğa sahipti. Başarılı bir eğitim hayatı sürdüren Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin saygın bölümlerinden Matematik Mühendisliği’nden mezun oldu. Ancak kariyer tercihi, onu kısa sürede beyazperdeye taşıdı. Yeşilçam’da ‘Kızlar Sınıfı Yarışıyor’ ve ‘Lodos Zühtü’ gibi yapımlarda rol alarak adını duyuran Aksoy, özellikle Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi dönemin dev isimleriyle rol aldığı ‘Arkadaşım’ filmiyle hafızalara kazındı.

Oyunculuğun yanı sıra, Neşe Aksoy'un sanatsal yönü de oldukça gelişmişti. Sinema kariyerinin ardından İngiltere’ye giderek resim eğitimi alan Aksoy, resim sanatına olan tutkusunu çok sayıda kişisel ve karma sergiyle taçlandırdı. Çok yönlü bir sanatçı olarak tanınan Neşe Aksoy, hem filmleriyle hem de resimleriyle Türk sanatına değerli katkılar sunmuş bir isimdi. Aksoy'un ani vefatı, geride bıraktığı sanatsal mirasla birlikte hayranları tarafından daima hatırlanacak.