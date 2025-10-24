Son Mühür - Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu yarışlarında Antalya ve Edirne’de mücadele eden Aliağalı sporcular, gösterdikleri performansla dikkat çekti. Antrenör Harun Altun, “Aliağa’dan milli sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

İki şehirde 2 bin 500 sporcu yarıştı

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonaları, iki farklı ilde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 11-12 Ekim tarihlerinde Antalya’da 14 yaş altı, 17-19 Ekim tarihlerinde ise Edirne’de 16 yaş üstü kategorilerinde yapılan şampiyonalarda, toplamda 2 bin 500’e yakın sporcu mücadele etti.

Aliağalı sporculardan güçlü performans

Her iki organizasyonda da Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan sporcular, elde ettikleri derecelerle göz doldurdu. Antrenör ve İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun yönetiminde yarışlara katılan 30’ar kişilik iki kafile, sezon sonunda Milli Takım seçmelerinde avantaj sağlayacak önemli puanlar topladı.

Antalya’daki yarışlar Muratpaşa Kaleiçi çevresinde, Edirne’deki mücadeleler ise Selimiye Camii ve çevresindeki parkurlarda yapıldı. Edirne’deki yarışlarda sporculara destek olmak üzere Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş da kafileye eşlik etti. Aliağa Belediyesi ise ulaşım desteği sağlayarak sporcuların yanında yer aldı.

“Milli sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz”

Şampiyonaların ardından değerlendirmede bulunan Antrenör Harun Altun, desteklerinden dolayı Aliağa Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi: “Yarışmalarda bize her zaman destek olan Aliağa Belediye’mize teşekkür ederim. Oryantiring branşında Aliağa’mızdan milli sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ocak ayında ilçemizde gerçekleştirilecek 3. Kademe yarışlarında daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz.”

Oryantiring sezonu Aliağa’da devam edecek

Oryantiring sezonu, Kasım ayında Mardin’de yapılacak 2. Kademe yarışlarıyla sürecek. Sezonun üçüncü ayağı ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.