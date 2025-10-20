İzmir genelinde su kesintileri, planlı gece kesintileri ve bakım ile arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle gün boyu etkisini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların su ihtiyacını planlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Planlı gece kesintileri

Bugün gece saat 23:00 ile 05:00 arasında BÖLGE-2 mahallelerinde planlı su kesintileri uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve bazı mahalleler şunlar:

Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir: Emrez (kısmen).

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler

İzmir’in farklı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler devam ediyor:

Bergama, Fatih Mahallesi: 20 Ekim 09:40–11:40 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Çeşme, 16 Eylül Mahallesi: 20 Ekim 09:30–17:00 arasında 3038 Sokak çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Kemalpaşa, Örnekköy Mahallesi: 20 Ekim 08:45–11:00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacak.

Konak, Halkapınar ve Yenişehir: 20 Ekim 09:25–11:25 arasında bölge sayaç bakımı nedeniyle kesinti olacak.

Menderes, Altintepe, Ata, Barbaros ve çevresi: 19 Ekim 23:00 – 20 Ekim 05:00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

Selçuk, 14 Mayıs Mahallesi: 20 Ekim 08:53–10:53 arasında ana boru arızası nedeniyle 2 saat su kesintisi olacak.

Torbalı, Taşkesi̇k Mahallesi: 20 Ekim 08:57–10:57 saatleri arasında ana boru arızası sebebiyle su kesintisi yapılacak.

Urla, Kalabak, Yenice ve Yenikent: 20 Ekim 08:16–11:16 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların kesintilerden etkilenmemesi için su depolamaları ve planlama yapmaları gerektiğini belirtiyor.