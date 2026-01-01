Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, ''Türkiye'yi kim yönetsin'' sorusuna cevap arayan Asal Araştırma bir anlamda liderlerin siyasi figür olarak partilerinden bağımsız gücünü de tartıya çıkarmış oldu.

Asal Araştırma'nın 5-14 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 1.895 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonucuna göre Türkiye'yi kim yönetsin sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvedeki isim olarak dikkat çekiyor.

Mansur Yavaş'a yüzde 10, Ekrem İmamoğlu'na ise yüzde 12 fark atan Erdoğan'ın Aralık performansının ise Kasım ayına göre az da olsa gerilediği görülüyor.

Muhalefet kanadında Erdoğan'ın ardından ikinci durumda olan Mansur Yavaş'ın Kasım ve Aralık performansı arasında yüzde 1.6'lık bir gerileme gözleniyor.



19 Mart sürecinden bu yana aktif siyasetten kopuk olan Ekrem İmamoğlu'nun üçüncü olduğu listede Kasım ve Aralık performansı açısından düşüşten yüzde 0.4 eksilmeyle İmamoğlu da nasibini almış durumda.

Erdoğa Yavaş ve İmamoğlu'nun rekabetine eklenen sürpriz isim ise beklentilerin aksine CHP lideri Özgür Özel değil.

Selahattin Demirtaş önde...



Dokuz yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüzde 6.2'yle listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Demirtaş'ın Kasım ve Aralık performansı arasında ise yüzde 1.2'lik bir yükseliş dikkat çekiyor.

Adı, CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları arasında sayılan üst üste gerçekleştirilen kongrelerde oy kullanan delegenin tamamının oyunu alan, PM listesi delinmeden geçerek gücünü gösteren Özgür Özel'in ankette sergilediği tablo ise onu sevenler açısından hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Kasım ayında yüzde 4.4 olan oyunu Aralık'ta yüzde 4.6'ya çıkarmasına rağmen Özgür Özel listede Selahattin Demirtaş'ın ardından beşinci sırada yer alabiliyor.



Özgür Özel'in ardından liderlerin ankete yansıyan performansı şöyle...



▪️Devlet Bahçeli: %4,0

▪️Müsavat Dervişoğlu:%3,0

▪️Ümit Özdağ:%2,8

▪️Fatih Erbakan:%2,0

▪️Yavuz Ağıralioğlu:%1,6

▪️Diğer:%2,0

▪️Hiçbiri:%21,0

▪️Fikrim yok/Cevap yok:%2,4