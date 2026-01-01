Son Mühür - Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhuş suçlamalarıyla tutuklanan Les Benjamin’s markasının direktörü Zohaer Majhadi’nin savcılık ifadesi soruşturma dosyasına yansıdı. Majhadi, ifadesinde firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nu işaret etti.

Majhadi, Garipoğlu’nun Boğaz’daki yalısında düzenli aralıklarla uyuşturucu partileri yapıldığını, bu organizasyonların yaklaşık 15 günde bir tekrarlandığını söyledi.

“Dünyanın birçok ülkesinden katılım olurdu” iddiası

İfadesinde bazı isimleri tanıdığını belirten Majhadi, söz konusu kişilerin uyuşturucu madde kullandığını ve partilere dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların geldiğini öne sürdü. Bu beyanların soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Savunmasında suçlamaları reddetti

Majhadi, savunmasına “Kimseye satış yapmadım, onlar arkadaşımdı” sözleriyle başladı. Türkiye’de yaklaşık 12 yıldır yaşadığını belirten Majhadi, yoğun çalışan biri olduğunu, Türk kültürünü benimsediğini ve kadınlara saygılı olduğunu ifade ederek yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Majhadi’nin avukatı ise müvekkilinin ciddi sağlık sorunları bulunduğunu savundu.

Diğer ifadeler de dosyada

Soruşturma kapsamında ifade veren Suma Han işletmecisi Cengiz Can Atasoy, kullanıcı olduğunu kabul etti. Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, uyuşturucu partilerini organize eden kişilerin sektörde tanınan isimler olduğunu, bazı ilişkileri korumak amacıyla bu ortamlarda bulunmak zorunda kaldığını öne sürdü.