Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Gündem dışı konuşmalar maddesinde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Gaziemir'deki AVM ile ESBAŞ arasındaki üst geçit hakkında konuştu. Kocabaş, üst geçit için 2024 yılında üst geçit için imar plan değişikliklerinin tamamlandığını hatırlattı. Söz konusu üst geçit ile ilgili kararların hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

"Menemen inşaatları bakanlıkta onay bekleyen bir durum değil"

Menemen'de yapılan inşaatların hızlanmasını talep eden Kocabaş, "Menemen bölgesinde iki büyük inşaat söz konusu birisi TOKİ'nin, birisi İzBB'nin, TOKİ marifetiyle orada 5000 bin konut inşaatı devam ediyor. Aynı zamanda temel atma törenine katıldığım ancak resmi temelin 10 gün önce atıldığı 3100 konutu konuşmak istiyorum. Şimdi buna niye dikkat çekmek istiyorum? O bölgede yapılan inşaatların hızlanmasını talep ediyorum. Bu konu bakanlıkta onay bekleyen bir durum değil, satılan daireler hızlı bir şekilde imal edilebilecek daireler" dedi.

"ESBAŞ'taki üst geçit bir an önce hayata geçmeli"

ESBAŞ'daki üst geçidin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Kocabaş, "Mart ve Eylül arasında sadece 524 bin ton asfalt atılacak görülecek ki İzBB'nin hedefi tutmayacak. İzmir'in şu anki en önemli sorunu olan çukuru ve bozuk asfaltı gündeme getirmek istiyoruz. Meclis üyesi olduğum Gaziemir'de bir AVM ile ESBAŞ arasında bir üst geçit söz konusu. 2024 yılında biz bu üstgeçit ile ilgili imar plan değişikliklerini tamamladık. Her yıl bütçeye giren bu üst geçit ile ilgili 2026 yılında Şubat ayında da karar aldık. Burayla ilgili AVM ile otopark tahsisi anlaşması sonucunda üst geçidi yapması kararlaştırıldı. Büyükşehir'in, üst geçidi AVM'ye otopark kiralayarak yaptırması düşündürücüdür. Burada peyzaj çalışması yapan insanların çocukları yok mu? Binlerce vatandaş peyzaj çalışmasının üzerinden geçerken buraya bir bariyer kondu ve vatandaş burayı kullanamadı. Burada her an can kaybına neden olacak bir kaza olabilir. Biz burada vatandaşı daracık bir alandan geçirmeye mahkum ettik. Okuldan gelen öğrencilerin çektiği zorluğu herkes görmelidir. Bunun yanı sıra 2024 yılından beri gündemimize aldığımız bu üst geçit ile ilgili kararların hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Vatandaşlarımız oradan en ufak bir sıkıntı yaşamadan karşıya geçsinler" dedi.