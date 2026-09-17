Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak AK Partili Dilaver Kişili, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı üzerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını eleştirmesi üzerine İzBB Eylül ayı meclisinde söz alarak, Güç'e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"CHP iktidara gelirse Çağatay Güç'ü cezalandıracak mı?"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün AK Parti'ye transfer olan belediye başkanları hakkında söylediği cümleleri eleştiren ve başkanların özgür iradesini kullandığını söyleyen AK Partili Dilaver Kişili, "Çağatay Güç şunu söyledi, parti değiştirenler bedelini ödeyecek.

Bu ülkede özgür iradesiyle yaptığı tercihten dolayı bir vatandaşı tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Biz 1 yıl sonra iktidara gelirsek geçeni cezalandıracağız diyor. 1 yıl sonra CHP iktidara gelirse Çağatay Güç'ü cezalandıracaklar mı? Aynısı o zaman kendisi içinde geçerli bu özgür bir iradedir. CHP'den seçilen belediye başkanları da YENİ Parti'ye geçmiştir. Bazen iğneyi kendinize batırın" şeklinde konuştu.

"Kent geriye gidiyor"

Öte yandan, konuşmasının geri kalan bölümünde İzmir'de yaşanan belediyecilikle ilgili aksalıklara yer veren AK Partili Kişili, kentin geriye gittiğini savunarak, ifadelerini şu sözlerle sürdürdü: "Ben ilk meclislerde bir an önce bir master plan yapılıp körfezin kurtarılması gerektiğini söylemiştim, bugün gelinen noktada İzmir'de ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Şu son 6 ayda Alsancak'ta dahil her yer delik deşik olmaya başladı. En fazla bu kentte geliri yükselen oto yıkamacılar ve oto tamircileridir, her yerde toz kalkmaya başladı. Kent geriye gidiyor" diyerek, sözlerini noktaladı"