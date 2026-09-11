Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu’na yönelik dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirildi. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün çağrısıyla, partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla İZBB Meclis Toplantı Salonu’nda 2 saat süren olağanüstü bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Ayşe Akın’ın da katıldığı görüldü.

50- 60 meclis üyesi katıldı

Toplantıya ilişkin edinilen kulis bilgilerine göre, Çağatay Güç’ün çağrısıyla düzenlenen toplantıya YENİ Partili yaklaşık 50-60 belediye meclis üyesinin katıldığı öğrenildi. Öte yandan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yaptığı parti transferinin ardından CHP’li meclis üyelerinin bazıları da YENİ Parti’ye geçmişti. Foça’dan katılımlarla birlikte YENİ Partili İzBB meclis üyesi sayısının 89’dan 91’e yükseldiği öğrenildi.

“Kimin gittiğinin önemi yok”

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün toplantıda, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçmesine tepki göstererek, “Kimin gidip, kimin kaldığının önemi yok. Önemli olan yeni partinin yürümesi. İktidara yürüyoruz” dediği belirtildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda meclis üyelerinin de görüşleri alındı.

“Risk altındaki belediyelere yoğunlaşalım”

Güç’ün ayrıca AK Parti’ye transferlerin artacağı yönündeki iddiaların üzerine dikkat çeken bir talimat verdiği öğrenildi. Güç, risk altındaki belediyelere daha çok yoğunlaşalım, daha çok sahada olalım” dediği ileri sürüldü.

Kocaoğlu, kurul başkanlığına atanacak

İl Başkanı Güç’ün, Politika Kurulu Başkanlığına Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun atanacağını meclis üyeleri ile paylaştığı aktarıldı.