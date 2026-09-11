Son Mühür / Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı’nda büyük kongre heyecanı yaşanıyor. MHP İzmir İl Başkanlığı, ilçe kongrelerinin yanı sıra ardı ardına yaptığı yeni üye katılım törenleriyle kent siyasetinde dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz haziran ayında tamamlanan ilçe kongrelerinin ardından şimdi ise gözler hafta sonu gerçekleştirilecek olan dev İzmir İl Kongresi’ne çevrildi. 13 Eylül Pazar günü Balçova Kaya Termal Tesisleri’nde gerçekleşecek kongre öncesi MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Herkesi toyumuza bekliyoruz” mesajı verdi.

“Birliğimiz daim olsun”

Kongre öncesi MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yayınladığı video ile hem partililere hem de tüm İzmirlilere çağrı yaptı. Kongredeki temanın ‘Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda’ olduğunun altını çizen Şahin, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları ile başlatılan ‘Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda’ temalı 15’inci Olağan İzmir İl Kongremizi 13 Eylül Pazar günü saat 13.30’da Balçova Kaya Termal Tesisleri’nde gerçekleştireceğiz” dedi.

MHP İzmir il Başkanı Şahin, “Aziz ülküdaşlarımızı, gönüldaşlarımızı ve tüm İzmirli hemşehrilerimizi toyumuza davet ediyorum. Birliğimiz daim olsun” diye konuştu.