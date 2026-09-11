İzmirli taksici esnafı, fırlayan akaryakıt maliyetlerine karşı direksiyonu LPG'ye kırdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, otomotiv devleri Renault Mais ve Dacia ile imzaladığı dev protokolle kentteki taksi filosunu baştan aşağı yenileyecek düğmeye bastı. Hedef net: Yılda 360 bin liraya varan devasa bir yakıt tasarrufu.

Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda düzenlenen lansmanla araç sahiplerine duyurulan yeni strateji, taksilerde fabrika çıkışlı LPG dönemini resmen başlattı. Oda Başkanı Erkan Özkan ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör ve çok sayıda sektör yöneticisi katıldı.

Benzin ve dizel maliyetine darbe: Kilometrede 3 lira fark

Piyasadaki akaryakıt fiyatları esnafın belini bükmeye devam ederken, yakıt kalemindeki uçurum yeni stratejinin temelini oluşturdu. Litre fiyatı dizelde 90 TL, benzinde 80 TL bandında seyrederken LPG’nin 34 TL seviyelerinde kalması maliyet dengelerini tamamen değiştirdi.

Fabrika çıkışlı LPG’li yeni nesil araçlar kilometrede ortalama 2,5 TL yakarken, benzinli veya dizel muadilleri 6 TL sınırını zorluyor. Hesap ortada. Aradaki fark kilometre başına tam 3 TL.

Ayda ortalama 10 bin kilometre yol katgün eden bir taksici, bu sayede akaryakıt masrafından her ay 30 bin TL tasarruf sağlayacak. Yıllık bazda kasada kalan 360 bin liralık dev bütçe, esnafın ikinci el araçlar yerine sıfır, teknolojik ve güvenli araçlara yatırım yapmasını kolaylaştıracak.

İzmirli esnafa özel imtiyazlar: Bakım aralığı iki katına çıktı

Pazarlık masasında altı ay boyunca esnafın taleplerini savunduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir sokaklarına çıkacak Dacia Jogger ve Logan modelleri için özel avantajlar kopardıklarını açıkladı.

Normalde 10 bin kilometre olan periyodik bakım aralığı İzmir’e özel olarak 20 bin kilometreye yükseltildi. Servis masrafları düştü. Bakım ve servis ücretlerinde yüzde 30 indirim sağlandı. Firmadan kaynaklı ve 3 günü aşan servis durumlarında ise esnafın iş ve kazanç kaybı yaşamaması için ücretsiz ikame araç verilmesi garanti altına alındı.

Araç yenilemede kredi kilitleri çözüldü

Taksici esnafının yeni araç alırken karşılaştığı en büyük teknik engel olan finansman kilitlenmesi de bu protokolle aşıldı. Kredi kefalet kooperatiflerinden kullanılan 1. derece rehinli krediler yüzünden bankaların ikinci bir kredi imkanı sunmadığını hatırlatan Başkan Özkan, kurulan yeni modelle bu sorunu ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Esnaf artık 1 milyon TL’lik tutarı esnaf kefalet kredisinden çekebilecek. Kalan bakiye içinse firmanın sunduğu 2. derece ipotekli finansman modeli devreye girecek. Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör de fabrika üretimi LPG teknolojisinin ticari kullanımda rakipsiz bir tüketim avantajı sunduğunu belirterek, 2026 taksi stratejisinin İzmir sokaklarına konfor ve ekonomi getireceğini kaydetti.