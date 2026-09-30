Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, dün partisinden istifa ederek, AK Parti saflarına katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ı sert sözlerle eleştirerek, yaşanan durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çağatay Güç: Yaşananlar halkın oylarında çökme girişimidir

Açıklamasında AK Parti'nin kazanamadığı belediyeleri rozet takma yöntemiyle elde ettiğini ve bunun doğru olmadığını savunan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, halkın zor durumda olduğunu aktararak, “Seçimde alamadıkları belediyeleri, kazanamadıkları halkın iradesini bir rozet takarak elde etmeye çalışmak ve bunu başarı hikâyesi gibi sunmak doğru bir yöntem değildir. Halkın oylarına çökme girişimidir. Halkımızın gururunu kıran, moralini bozan bir durumdur. Bu milletin iradesi masa başı pazarlıklara göre şekillenmeye gelmez ve bu oyunlara cevabı sandıkta verir. Bu çökmüş iktidar anlayış son günlerini yaşıyor. Birileri iktidarın batan gemisine binmiş. İktidar da çok mutlu oluyor. Zafer çığlıkları atıyor. Ama halkta karşılığı yok. Hiçbir şekilde halkta karşılığı yok. Çünkü bu iktidarın halkta karşılığı kalmadı. Rakiplerinin en zayıf halkalarını korkutarak ve ayartarak kendi partisine dâhil etmeleri, bir acizlik göstergesidir. Bitmişliğin göstergesidir. Başarıymış gibi övünmeleri çaresizliğin resmidir. Halkımız bunları gülerek izliyor. İktidar belediye başkanına türlü oyunlarla rozet taktığında, verilen oyların da onu takip edeceğini sanması halktan kopukluğun en büyük göstergesidir. İktidar halktan kopmuştur. Halk gerçekten zor durumda. Çaresizlik içerisinde kıvranıyor. Ama iktidar belediye başkanlarını arkadan dolaşarak ele geçirme derdinde. Bu milletin iradesi masa başı pazarlıklara göre şekillenmeye gelmez ve bu oyunlara cevabı halk sandıkta verir. Milli irade bu şekilde değişmez. İktidar, 25 yıl gibi uzun bir iktidar döneminin sonunda; ülkemizin ekonomisini çökertti, eğitim sistemini çökertti, tarım sistemini çökertti, emeklilik sistemini çökertti, sağlık sistemini çökertti. Aslında çökertmediği bir alan da kalmadı. 25 yılın ardından iktidar artık çoklu organ yetmezliği içindedir. Eğitim sistemi yapboza çevrildi, ekonomi modelleri birbiri ardını değişip durdu, bakanların biri gitti biri geldi... Ama ülkede ne eğitim, ne hukuk ne de ekonomi düzelmedi ve her geçen gün batmaya daha da kötüye gitmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Bu sistem sürdürülebilir değil"

Son olarak, bu sistemin artık sürdürülebilir olmadığının altını çizen Başkan Güç, fonlarda yaşanan dalgalanmalar ile ilgili de görüşlerini paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu sistem artık sürdürülebilir değildir. Sistemin kendisi de başındaki de değişmek zorundadır. Kendi adamları fonlar üzerinden halkın parasını hortumlarken bile haberleri yok; yönetemiyorlar. Bir gün aldıkları kararı iki gün sonra geri alıyorlar. Halkın yararına ise tek bir karar dahi almıyorlar. Çünkü milletimiz artık iktidarın umurunda değil. İktidar kendi lüks ve şatafatından başka hiçbir şey düşünmüyor. İşleri güçleri, belediye başkanlarını korkutarak veya ayartarak kendi saflarına katmak. İşleri güçleri gündem değiştirmek. Seçimde alamadıkları belediyeleri, kazanamadıkları halkın iradesini bir rozet takarak elde etmeye çalışmak ve bunu başarı hikayesi gibi sunmak. Bu halkta karşılığı olmayan bir durumdur. Geçici olarak algıya oynamaktır. Kendi medya araçlarıyla da halkı oyalamaya çalışmaktır. Halkı oyaladıklarını sanmaları da büyük bir yanılgıdır. Halkı artık oyalamazlar, kandıramazlar. Gerçekler apaçık ortadadır. Ortaya bir isim atıp günlerce haftalarca geçti, geçiyor, geçecek haberleri servis ederek gündemi halkın gerçek sorunlarından uzaklaştıramıyorlar. Halkın gündemini bu oyunlarla değiştiremezler. Bu çökmüş iktidar anlayışı son günlerini yaşıyor. Artık umudun partisi YENİ Parti milletimizin yanındadır. Milletiyle konuşan, milletini dinleyen ve kucaklaşan parti YENİ Parti’dir. Çok yakında bu zihniyet bitecek, gidecek; milletimizin istediği tertemiz, dürüst ve ahlaklı bir yönetim anlayışıyla YENİ Parti iktidara gelecek. Bu ülkeyi yeniden, çok daha güçlü bir şekilde hep birlikte ayağa kaldıracağız"