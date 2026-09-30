Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden İZENERJİ’de çalışan işçileri ilgilendiren 2027- 2028 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci resmen başladı. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK/ Genel- İş İzmir Şubeleri, düzenledikleri Temsilciler Kurulu toplantılarıyla TİS hazırlık çalışmalarının startını verdi. Sendika yönetimleri, sözleşme taslağının işçilerin görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanacağını açıkladı.

"İZENERJİ emekçilerine hayırlı olsun"

TİS hazırlık sürecinin startını verdiklerini açıklayan DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu, "2027-2028 TİS hazırlık sürecimizin startını, bugün düzenlediğimiz Temsilciler Kurulu ile vermiş bulunmaktayız. Önceki dönemde olduğu gibi şeffaflıktan taviz vermeyen, dayanışmayı büyüten ve son kararı yine hep birlikte alacağımız bir süreci ilmek ilmek öreceğiz. Başlattığımız bu onurlu mücadele örgütümüze ve tüm İZENERJİ emekçilerine hayırlı olsun" dedi.

2027-2028 Toplu İş Sözleşmesi taslak çalışmasına başladıklarını söyleyen DİSK/Genel-İş 11 Nolu Şube Yönetim Kurulu ise, "Bugün, Toplu İş Sözleşmesi ve genel gündem başlıklarıyla Temsilciler Kurulumuzu gerçekleştirdik. Temsilci arkadaşlarımızla bir araya gelerek önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk, görüş ve önerilerimizi paylaştık. 2027-2028 Toplu İş Sözleşmesi taslak çalışmamız bugün itibarıyla başlamıştır. Emeğimiz, haklarımız ve geleceğimiz için birlikte hazırlayacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte kazanacağız. Tüm İzenerji emekçilerine hayırlı olmasını diliyoruz" açıklaması yaptı.