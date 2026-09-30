Son Mühür- Sosyal demokrat çizginin siyasi ayağıyla sivil toplum ayağı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylem ve eylemlerinin dernek tüzüğünde yer alan ilke ve programlara aykırı olduğu gerekçesiyle ihracına karar vermesi, siyasi gündemi hareketlendirdi.

SDD Genel Merkezi'nin kararını kabul edilemez bulan aralarında CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, eski milletvekili ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve PM eski üyesi Hüseyin Saygılı'nın da bulunduğu isimler SDD'den istifa ettiklerini duyurdu.



İzmir'de kimler istifa etti?



Hüseyin Saygılı

Ali Engin

İrfan İnanç Yıldız

Utku Gümrükçü

Onur Utkan İçli

Emrah Kazımoğlu

Yüksel Demirsoy

Birgül Değirmenci

Burak Yılmaz

Erdal Sefer

Cemal Hayati Öztürk

Yusuf Ertaş

Mehmet Öncel

Zöhre Benk

200 kişi dediler 8 kişi çıktı...



SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, İzmir'de toplu istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''Başta 200 kişi dediler, daha sonra 100 istifa v ar dediler ve en sonunda 8 istifa olduğunu gördük'' hatırlatmasında bulunan Cengiz Onur,

''SDD'nin İzmir'de 210 üyesi vardı, 8'i istifa etti. İstifa tek taraflı bir karardır. Kendileri böyle düşünmüşler ama sonuçta İzmir'de toplu istifa söylemleri çok da doğru değil. Mutlak butlan kararına destek verip siyasallaşmış yargının kararına göre tavır alıyorlar. Demek ki butlan kararını haklı görüyorlar. Düşüncelerine saygı duyuyorum, kimseye git demedik, dönmek isteyenlere de kapımız kapalı değil'' hatırlatmasında bulundu.

O yürüyüşü neden yaptı?



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği 450 kilometrelik Adalet Yürüyüşü'ne göndermede bulunan Cengiz Onur, ''Siyasallaşmış bir butlan kararını kabul ederek 450 kilometreyi boşuna mı yürüdü?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Sadece Sosyal Demokrasi Derneği'nin değil Sosyalist Enternasyonal'in de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiğine işaret eden Onur,

Sosyalist Enternasyonal'in Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal şeffaf ve demokratik bir olağanüstü kurultay toplama çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu için verilen ihracına gerekçe olarak gösterilen mutlak butlan kararının Mayıs ayında verilmiş olmasına rağmen neden beş ay beklendi sorusuna Cengiz Onur,

''Araya yaz dönemi girdi. Onur Kurulu'nun toplanması zaman aldı. Gecikme o yüzden yaşandı'' sözleriyle cevap verdi.



Hüseyin Saygılı'yla yarışmıştı...



Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi'nin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Cengiz Onur, rakibi Hüseyin Saygılı'ya 17 oy fark atarak yeniden seçilmişti.

Kongrede Cengiz Onur'a kaybeden Hüseyin Saygılı gibi Cengiz Onur'un yeni yönetiminde yer alan Yüksel Demirsoy ve Birgül Değirmenci'nin de istifa eden 8 kişi içinde yer aldığı görüldü.

O isimlerin istifası henüz gelmedi...

Haberimizin ardından bir açıklama gönderen SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur,

''Yüksel Demirsoy ve Birgül Değirmenci Yönetim kurulundan istifalarını gönderdiler, ama SDD den istifaları gelmedi.

Ali Engin'in istifası henüz da gelmedi'' bilgisini paylaştı.

