Son Mühür / Atakan Başpehlivan -Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi İZENERJİ’de çalışan 79 işçi fazla sağlık raporu aldıkları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. İşçiler bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’taki Meclis Salonu önüne gelerek seslerini duyurmak için slogan attılar. İzBB Meclisi’nin YENİ Parti grubundan çıkan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, işçilerin talep ve şikayetini dinledi.

İşçiler, Güç'e sıkıntılarını anlattı

Grup toplantısının ardından meclis toplantısının önünde toplanan işçilerle görüşen Güç'e eylem yapan kadın bir personel, sorunlarının çözülmesi gerektiğini aktararak, mağdur olduklarını belirtti ve ilgili kurumlardan destek talebinde bulunurken, bir diğer işçi ise üç defa COVİD-19'a yakalandığını ve çok fazla rapor almak zorunda aldığını belirterek, kendisinin de mağdur olduğunu vurguladı.

Öte yandan, şirket yönetimi davadan feragat edilmesi karşılığında alacakların 4 taksitte ödenmesi yönündeki uzlaşma teklifi önermişti. İşçiler bu taksitin 2’ye düşürüldüğünü belirtti.

Çağatay Güç: Allah hepinizin yardımcısı olsun

İşçilerin taleplerini dinleyen ve DİSK Ege Temsilcisi Deniz Gümüştekin ile görüşeceğini aktaran YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, konuyla ilgili yetkili olmadığını ancak gerekli kurumlara problemleri ileteceğini aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hepinizin Allah yardımcısı olsun, yarın DİSK ile bir görüşmemiz olacak, bu sorunla ilgili bir yetkim yok ama sorumlu insanlara ileteceğim"