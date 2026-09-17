Takvimler eylülün ikinci yarısını gösterse de Kuzey Ege’de deniz sezonu sürüyor. Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi’nde bulunan Gadana Halk Plajı, kalabalıktan uzak bir gün geçirmek isteyenlere sakin bir seçenek sunuyor.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde deniz keyfi

Edremit Körfezi’nin güney kıyısında yer alan plaj, özellikle çevresindeki zeytin ağaçlarıyla dikkat çekiyor. İnce ve kalın kumların bir arada bulunduğu sahilde rüzgârın daha az etkili olduğu sabah saatlerinde deniz daha sakin oluyor.

Gadana, Burhaniye Belediyesi tarafından işletilen Mavi Bayraklı halk plajları arasında bulunuyor. Sahilde duş, tuvalet ve soyunma kabinlerinin yanı sıra Mavi Bayrak alanında cankurtaran ve ilk yardım hizmeti de veriliyor.

Eylül sonunda sezon kapanıyor

Plajda resmi yüzme sezonu 1 Haziran ile 30 Eylül arasını kapsıyor. Bu nedenle yaz kalabalığından uzaklaşıp eylülün son günlerinde denize girmek isteyenler için Gadana öne çıkıyor.

Toplu taşımayla ulaşım var

Burhaniye ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre mesafedeki plaja özel araçla Pelitköy üzerinden gidiliyor. Pelitköy sahiline toplu taşıma seferleri de bulunuyor. Ancak yaz sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle gidiş ve dönüş saatlerinin önceden kontrol edilmesi gerekiyor.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Gadana Halk Plajı, beach club kalabalığı yerine deniz, zeytin gölgesi ve sakinlik arayanlara Kuzey Ege’de farklı bir rota sunuyor.