İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir villaya operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin adreste yaptığı aramada, kenevir yetiştirmek amacıyla kurulan sera düzeneği ve çok sayıda yetiştirme ekipmanı ortaya çıkarıldı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir şüphelinin Kemalpaşa’daki villa tarzı ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı belirlendi.

Villada sera düzeneği kurmuş

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, villada detaylı arama gerçekleştirdi. Aramalarda 300 kök kenevir bitkisi, bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan sera düzeneği ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Özel ekipmanlarla oluşturulan yetiştirme alanının, kenevir bitkilerinin uygun koşullarda büyütülmesi amacıyla kurulduğu değerlendirildi.

Şüpheli adliyeye sevk edilecek

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

