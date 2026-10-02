Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin Ekim ayı 1. Olağan toplantısına damga vuran tartışma Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ne alkollü mekan açılmasına yönelik teklifti.

Toplantıya başkanlık eden Barış Uçar'ın gündeme getirdiği teklif,

13 kabul, 12 ret ve 1 çekimse oyla Hukuk ve Çevre Komisyonu'na gönderildi.

Bildirici: Bizim için tartılmaya kapalı bir konu...



AK Partili Okan Bildirici,

Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde alkol alınan bir mekan önerinizle ilgili konuşmak istiyorum. diyerek söz aldı.



Bu bölge çok hassas bir bölge hatırlatmasında bulunan Bildirici, ''Siz böylesine özel bir bölgede ne yapmak istiyorsunuz? Orası 120 bin Kemalpaşalı'nın ortak yeri, ortak mülkiyeti. İnsanların nefes alabildiği bir iki yerden biri olan bölgeye alkollü alan koyarak aileleri ve küçük çocukları nasıl buluşturacaksınız? Bizim için bu tartışılmaya açık bir konu değil.'' mesajı verdi.

Belediye işletecek mesajı...

Bildirici'nin sözlerine cevap veren Barış Uçar,

''kısıtlı bir alan olduğunun farkındayız. Aklınızda nasıl bir şey var bilmiyorum? Ailelere yönelik bir restoran düşünüyoruz. Daha önce o bölgede cafe vardı şimdi cafeyi alkollü restoran çevirmeyi düşünüyoruz. Sizin söylediğinizin tam aksine belediyenin işleteceği bir mekan olacak. Bütün belediyelerde bu türden mekanlar var zaten. Sıkıntı, bu adımın ilk olacak olması. Kontrolü kolay olsun diye seçilmiş bir bölge'' hatırlatmasında bulundu.

Yeniden söz alan Okan Bildirici,

''Bu teklifi Kemalpaşa kamuoyuna sormak lazım. Çok büyük bir alanı küçük bir alanla lekelemiş oluruz'' sözleriyle teklife karşı duracaklarının altını çizdi.

Karakülçe: Hassasiyeti anlıyorum ama...



Yeni Partili Selçuk Karakülçe,

''toplumun belli hassasiyeti olabilir buna saygı duyarız ama belli kesimin de ihtiyacı olduğunu göz ardı edemeyiz. Bir gerçek var, bu insanlar alkolü tüketiyor. Şimdi cebine koyup gelse ne diyebilirsiniz o insanlara? Edebiyle gelip oturabileceği bir mekan olmalı'' sözleriyle teklife destek verdiğini dile getirdi.

Han: Teknik olarak mümkün değil...



Söz alan MHP'li Canip Han ise belediye başkanlığı tecrübesine göndermede bulunarak,

''Birincisi burası kamusal bir alan. Böyle bir mekanın orada olması mümkün değil. İkincisi kamuya açık mesire alanı olduğu için küçük çocuklar da o mekana gelecek. Teknik olarak mümkün değil. İzin alınması mümkün değil. Burası ayrı bir mülk değil, bütünsel olduğu için açılamaz. MHP olarak bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.

Bir sonraki meclis toplantısı 19 Ekim saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

