Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Zeytin Çalıştayı'nda belirlenen verimliliği artırma, kaliteyi güvenceye alma ve çiftçiyi destekleme ilkeleri ışığında saha faaliyetleri devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem üretim giderlerini aşağı çekmek hem de zeytin bahçelerinde yaygın görülen hastalık ve zararlılarla etkin mücadele sağlamak amacıyla Kemalpaşa’daki tarımsal desteğini sürdürüyor. Kemalpaşa’da gerçekleştirilen buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe, Başkan Vekili Erdal Karagöz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, yerel üreticilerle bir araya gelerek sorun ve beklentileri doğrudan dinledi. Toplam 391 zeytin üreticisinin yararlandığı yardım paketinde; zeytin toplama örtüleri, koruyucu bordo bulamacı ile zeytin sineğiyle mücadelede kullanılacak tuzak şişeleri ve diamonyum fosfat gübresi yer aldı.

“Toprak bir ana, bizleri sarıp sarmalıyor”

Artan üretim maliyetleri karşısında üreticinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe, “Toprak bir ana; bizleri sarıp sarmalıyor. Toprak vermezse biz de bir şey alamayız. Bugün bütün girdileriniz, bütün giderleriniz artmış durumda. Burada belediyelerimiz ellerinde bulunan kaynaklarla üreticiye ne verebilir, üreticiyi daha çok neye teşvik edebilir, bunun gayreti içerisindeyiz. Çünkü üretmek başka bir mesele. Pek çok şeyi kaybediyoruz, üreticimizi de kaybediyoruz. Eğer gerçekten bir faydamız olabiliyorsa, üreticiye dokunabiliyorsak bu bizim için çok kıymetli” dedi.

“Çiftçimiz ciddi sıkıntı içinde”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “Son dönemde başta çiftçimiz, hayvancımız ve çalışanımız ciddi şekilde sıkıntılar içerisinde. En azından onlara destek verebilmek için hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz ciddi katkılar sağlamaya çalışıyor. Bu tür yardımların çok değerli olduğunun altını çizmek istiyorum. İnşallah yapılan bu katkılar üreticilerimize fayda sağlar” diye konuştu. Türkmen, üreticiye sağlanan destekler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkan Vekili Erdal Karagöz de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Cemil Tugay’ın selamlarını üreticilere iletti.

Üreticiler de sıkıntılarını anlattı

Destekten yararlanan 65 yaşındaki zeytin üreticisi Keramettin Şimşek, “Maliyetler yüksek. Mazotu, gübresi, diğer giderleri var. Ama burada mesele önce para kazanmak değil, üretmek. Biz üretirsek bunu birileri görür. Bu ülkede bu ürün yetişiyor, bunun için çalışan insanlar var. Üretimi gençlere de yaymak lazım” dedi. Kiraz, erik ve zeytin üreticisi Hacer Duman da son yıllarda yükselen maliyetlerin üreticiyi zorladığını belirterek, “Son yıllarda işler bozuk. Şeftalileri bile bu sene doğru düzgün satamadık. Maliyetleri hiç sormayın, onlar zaten uçtu. Çiftçilerin desteklenmesi çok güzel bir şey. Destek lazım zaten. Bana hasat örtüsü ve bordo bulamacı verecekler. Katkısı olmaz mı? Olur tabii. Fayda faydadır; karıncanın denize faydası varmış” diye konuştu.

Yağlık zeytinin beşte biri İzmir’den

İzmir, ülke geneli zeytin rekoltesindeki önemli rol üstleniyor. 2025 yılı verileri incelendiğinde, kent genelindeki 850 bin 453 dekarlık alandan 359 bin 970 ton yağlık zeytin elde edildiği görülüyor. Bu oran, Türkiye genelindeki toplam yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor. Sofralık çeşitler de hesaba katıldığında İzmir'in zeytinlik sahası 959 bin 984 dekara, toplam rekolte ise 401 bin 879 tona ulaşıyor.