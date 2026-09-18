Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz hafta olağan parti içi demokrasi sürecini delege seçimleriyle başlatan YENİ Parti'de, ön seçim öncesi özellikle ilçe bazında önemli isimler adaylıklarını açıklamaya başladı. Mevcut kurucu ilçe başkanı Erdal Subaşı'nın yeniden aday olmadığı Karaburun'da Yasemin Atalay, kamuyouna aday olacağını duyurdu.

Yasemin Atalay: Örgüt yalnızca seçim dönemlerinde bir araya gelen bir yapı değil

Kadınların ve gençlerin daha güçlü bir şekilde söz sahibi olduğu bir anlayışı yaratmak istediklerinin altını çizen YENİ Parti Karaburun İlçe Başkan Adayı Yasemin Atalay, "Benim için örgüt; yalnızca seçim dönemlerinde bir araya gelen bir yapı değil, her üyesinin fikrinin değer taşıdığı, kadınların ve gençlerin daha güçlü şekilde söz sahibi olduğu, birlikte üreten ve birlikte karar alan bir dayanışma alanıdır. Görev anlayışımın temelinde; üyelerimizin sözünü dinlemek, kadınların örgüt içindeki etkinliğini güçlendirmek, gençlerin önünü açmak ve karar süreçlerine daha fazla katılım sağlamak olacaktır" şeklinde konuştu.

"Sorumluluk hepimizin"

Son olarak, kadınların yalnızıca temsil edildiği değil karar aldığı bir yapı için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Atalay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Örgütümüzün gücünün, üyelerimizin emeğinden ve ortak aklından geldiğine inanıyorum. Bu nedenle kapıları açık, iletişimi güçlü ve katılımcı bir ilçe örgütü anlayışını savunuyorum.

Kadınların yalnızca temsil edildiği değil, karar aldığı; üyelerin yalnızca dinlendiği değil, söz sahibi olduğu bir örgüt anlayışı için bu sorumluluğa talibim. Bu adaylığı kişisel bir makam arayışı olarak değil, örgütümüze karşı duyduğum sorumluluğun bir ifadesi olarak görüyorum. Birlikte konuşacağımız, birlikte karar vereceğimiz ve örgütümüzün geleceğini ortak akılla şekillendireceğimiz bir sürecin başlamasını diliyorum. Söz üyelerin, güç örgütün, sorumluluk hepimizin"