Son Mühür / İzmir’de ödenmeyen ücretleri ve özlük hakları için mücadele eden Carrefour Hatay şubesi işçileri, Balçova Carrefour Hiper önündeki eylemleri öncesinde önemli bir gelişmeyle karşılaştı. Şube patronu, 22 işçinin maaş alacaklarının yüzde 70’ini hesaplara yatırdı. İşçilerin kalan yemek kartı, fazla mesai ve ihbar tazminatı alacaklarının ise 5 Ekim tarihinde ödeneceği taahhüt edildi. Ödemelerin yapılması üzerine işçiler planlanan eylemi gerçekleştirmedi.

Gelişmenin ardından süreci bir kez daha masaya yatıran işçiler, Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı avukatlarından Muammer Korkor’un da katılımıyla Hatay Semt Evi’nde toplandı. İşçiler, tüm haklar eksiksiz bir şekilde tahsil edilene kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

“Birlikte hareket ettik ve kazandık!”

Toplantıda sürecin güncel durumunu aktaran ve kazanımı değerlendiren Carrefour işçilerinden Işık Can, “18 Eylül’de başladığımız haklı direnişimizde bugün önemli kazanımlar elde ettik. Alacaklarımızın büyük bir kısmını aldık ve bir kere daha örgütlü mücadele etmenin, birlikte hareket etmenin katkılarını gördük. Burada hepimiz arkadaşlarla beraber bir mücadele sürdürdük ve bu mücadelenin sonunda kazanan haklı taraf olarak işçiler oldu. Tek başımıza sistemin çarkları arasında ezilmeye mahkumuz. Birlikte hareket ettiğimiz zaman o sistemin çarkını kıracak güç ve irade bütün işçi arkadaşlarımızda var, bunu gördük” dedi.

“Bir olursak kazanan biz olacağız”

İşçi dayanışmasının önemine dikkat çeken Işık Can, “Atalarımızın dediği gibi: ‘İki kardeş bir olursa bir köye yenilmez. Bir köy bir olursa bir şehre yenilmez. Bir şehir bir olursa bir ülkeye yenilmez ve bir ülke bir olursa dünyaya yenilmez.’ Patronlara karşı işçiler bir olursa her zaman kazanan işin sonunda biz olacağız. Buna inanıyoruz ve bunu bugün burada kanıtlı bir şekilde görmüş olduk” diye konuştu.