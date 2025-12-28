Limon, mutfakta her gün kullanılan ancak yanlış koşullarda saklandığında hızla bozulan bir meyve. Tezgahta açık bırakıldığında hem nem hem de hava ile fazla temas ederek kısa sürede küflenebiliyor. Bu nedenle limonu korumak için yapılacak küçük değişiklikler büyük fark yaratıyor.

Limonları Açıkta Tutmak Bozulmayı Hızlandırıyor

Limonu file içinde ya da tezgâh üzerinde bırakmak, sıcaklık değişimlerine maruz kalarak kabuğunun yumuşamasına yol açıyor. Bu durum küf oluşumunu önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, limonların mutlaka kontrollü bir ortamda saklanmasını öneriyor.

Buzdolabında Doğru Saklama Şekli Önemli

Sebzelik bölümünde saklamak limonlar için en güvenli seçeneklerden biri. Ancak burada kritik bir püf noktası bulunuyor: Limonu asla poşetsiz şekilde yerleştirmemek gerekiyor. Kilitli buzdolabı poşeti ya da tamamen kapalı bir saklama kabı, limonun nem dengesini koruyarak tazeliğini katlıyor.

Kağıt Havlu Fazla Nemi Engelleyerek Küfü Durduruyor

Saklama kabının tabanına veya limonların arasına yerleştirilen kağıt havlu, nemi emerek küf riskini azaltıyor. Haftada bir kağıt havlunun değiştirilmesi, limonların daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sıklıkla göz ardı edilen bu detay, bozulmayı büyük oranda geciktiriyor.

Yıkamadan Saklamak Çok Daha Doğru

Limonu saklamadan önce yıkamak, kabuğunda kalan nem nedeniyle bozulmayı hızlandırıyor. Bu nedenle limonlar yalnızca kullanılmadan hemen önce yıkanmalı. Bu küçük tercih bile tazelik süresini belirgin şekilde uzatıyor.

Kesilmiş Limonlar İçin Pratik Koruma Yöntemi

Yarısı kullanılan limonlar genellikle hızla çürür. Bunu önlemek için kesik yüzeyi aşağı gelecek şekilde tabağa koymak ve streç filmle sararak buzdolabında saklamak gerekiyor. Kapaklı cam kap da limonun hem kurumadan hem de küf oluşmadan günlerce korunmasına yardımcı oluyor.