Son Mühür - Türkiye’de son yıllarda düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla harekete geçen hükümet, kadınların doğum izni sürelerini uzatmayı hedefleyen düzenleme için çalışmalara başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hazırlanan taslakta kadın memurlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilmesi öngörülüyor. Mevcut uygulamada ise bu süre toplamda 16 hafta ile sınırlı. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi 8 haftalık izne ek olarak 2 hafta daha izin verilmesi uygulaması ise aynı şekilde sürdürülecek.

Eşi doğum yapan babalara tanınan izin süresi de artırılıyor. Bu çerçevede, mevcut durumda memurlara verilen 10 günlük babalık izni 15 güne çıkarılacak. Taslak düzenlemeye göre, 3 yaşını doldurmamış bir veya birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmesi halinde 15 gün izin verilecek. İşçi statüsündeki çalışanlar için ise 15 günlük ücretsiz izin imkânı sunulacak. Taslağın gerekçesinde, doğum oranlarındaki düşüş ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 'çok yaşlı nüfus' kategorisine girmeye başlaması vurgulandı.

Devlet memurları teşvik edilecek