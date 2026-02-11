Son Mühür - CHP’nin, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yenisi bugün Büyükada’da gerçekleştirilecek. Mitinge saatler kala yaşanan gelişme dikkat çekti.

Adadan alınarak emniyete götürüldü

Edinilen bilgilere göre, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız miting öncesinde gözaltına alındı. Yıldız’ın Büyükada’dan alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

“Sosyal medya yorumu” iddiası

Ramazan Yıldız’ın, Instagram’da bir paylaşıma yaptığı yorum nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Gözaltına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.