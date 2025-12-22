Programın sıkı takipçileri, ekranlarda gördükleri yeni yarışmacı hakkında "Yemekteyiz Elif kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Haftanın ilk gününden itibaren mutfaktaki yeteneğini ve misafirperverliğini konuşturmayı hedefleyen Elif Hanım, rakiplerinden yüksek puanlar alarak haftanın finalinde gülen taraf olmak istiyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, Elif Hanım'ın mesleği ve yaşamına dair detaylar, kendi gününde yapacağı açıklamalarla netlik kazanıyor. İzleyiciler, Elif Hanım'ın masadaki eleştirilere vereceği yanıtları ve yemek konusundaki tecrübesini merakla bekliyor.

Yemekteyiz Elif Güleç Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 22-26 Aralık haftasında yarışan Elif Hanım, programa katıldığı andan itibaren iddialı duruşuyla ön plana çıktı. Yarışmacının yaşı, memleketi ve ne iş yaptığına dair bilgiler, programın ilerleyen bölümlerinde izleyicilerle paylaşılıyor. Genellikle mutfak tecrübesine güvenen isimlerin yer aldığı yarışmada Elif Hanım da el lezzetine güvendiğini belirterek büyük ödülü kazanmak istediğini vurguluyor.

Sosyal medyada da konuşulan isimlerden biri haline gelen Elif Hanım, özellikle menü tercihleri ve masa düzeniyle rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Yarışma formatı gereği, kendi gününde yapacağı yemeklerin lezzeti kadar sunumu ve zamanlaması da puanlamada kritik rol oynuyor. Elif Hanım'ın, rakiplerinin sert eleştirileri karşısında nasıl bir savunma yapacağı ise haftanın en çok merak edilen konularından biri.

Büyük Ödül ve Haftanın Yarışmacıları

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de heyecan yine dorukta. Elif Hanım ve diğer dört yarışmacı, 75 bin TL'lik (güncel ödül tutarı değişiklik gösterebilir) büyük ödülün sahibi olmak için mücadele ediyor. Yarışmacılar, hafta boyunca birbirlerinin evlerine konuk olarak yemekleri tadıyor ve puan veriyor. Haftanın finalinde ise Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da eklenerek haftanın birincisi belirleniyor.

Elif Hanım'ın performansı, sadece kendi gününde değil, diğer yarışmacıların günlerinde yapacağı yorumlarla da puanlamayı etkileyebilir. Adil ve stratejik puanlamanın büyük önem taşıdığı yarışmada, Elif Hanım'ın alacağı toplam puan Cuma günü yapılacak finalde belli oluyor. İzleyiciler, Elif Hanım'ın mutfaktaki başarısını ve rakipleriyle olan diyaloğunu hafta boyunca TV8 ekranlarından takip edebilir.