Yemekteyiz İlkin Abaşlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular, haftanın en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği özgüvenli duruşuyla rakiplerini terleten İlkin Abaşlıoğlu, büyük ödül için iddialı bir performans sergiliyor.

Hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanan programda, 200 bin TL'lik büyük ödül rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlkin Abaşlıoğlu, sadece yemekleriyle değil, masa başındaki yorumları ve giyim tarzıyla da gündem olmayı başarıyor. Yarışmanın 3. gününde mutfağa giren ve rakiplerini ağırlayan İlkin Hanım, sanat dünyasındaki tecrübesini mutfaktaki yeteneğiyle birleştirerek puan toplamaya çalışıyor.

İlkin Abaşlıoğlu Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan İlkin Abaşlıoğlu, 24 yaşında ve bekardır. Radyo, Televizyon ve Sinema alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Abaşlıoğlu, aynı zamanda sanatla iç içe bir kariyer planlaması yürütüyor. Oyunculuk ve yazarlık yapan genç yarışmacı, halihazırda özel bir tiyatroda sahne alarak seyirci karşısına çıkıyor.

Sanat kariyerinde önemli isimlerle çalışma fırsatı bulan İlkin Abaşlıoğlu, usta sanatçı Müjdat Gezen ile de projelerde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyen çok yönlü yarışmacı, çocuklar için kaleme aldığı bir kitaba da sahip. Yoğun iş temposuna rağmen mutfakta pratik çözümler ürettiğini belirten İlkin Hanım, bu yönüyle hem sunucu Zuhal Topal'ın hem de izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Yemekteyiz Bu Hafta Yarışmacıları

Büyük ödülün 200 bin TL olduğu bu haftaki maratonda rekabet üst düzeyde seyrediyor. İlkin Abaşlıoğlu'nun yanı sıra haftanın diğer günlerinde yarışan isimler de kendi günlerinde en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. 15-19 Aralık haftasında yarışan isimler şöyle sıralanıyor:

1. Gün: Betül Ceylan

2. Gün: Cihan Bostancı

3. Gün: İlkin Abaşlıoğlu

4. Gün: Necati Gürsu

5. Gün: Maral Akdemir

Her yarışmacının kendi gününde hazırladığı menü ve rakiplerine karşı sergilediği misafirperverlik, Cuma günü yapılacak finalde kazananı belirliyor. İlkin Abaşlıoğlu da bu zorlu haftada hem lezzet hem de sunum konusundaki iddiasını masaya koyuyor.