Yemekteyiz Merve Hanım 34 yaşında ve aslen Tokatlı. Profesyonel olarak pasta şefliği yapan yarışmacı, 4 yıldır evli. Boş vakitlerinde sosyal medyada zaman geçirmeyi seven Merve Hanım, programın ödül sofrasını da gözüne kestirdi.

Haftanın büyük ödülü 250 bin TL. Merve Hanım, bu parayı kazanması halinde eğitim için harcamak istediğini söyledi.

Tokatlı pasta şefinin yarışma haftası

28 Eylül ile 2 Ekim arasında süren haftanın açılışını pazartesi günü Gamze Şahin yaptı. İlk sofrayı 35 yaşındaki Gamze Hanım kurunca, bayrak salı günü Merve Hanım'a geçti. Rekabet kızışıyor.

Program her hafta içi saat 16.00'da TV8'de izleyiciyle buluşuyor. Konuklar bölümün sonunda ev sahibinin sofrasına 1 ile 10 arasında puan veriyor, bir yarışmacının alabileceği en yüksek puan ise 40'ta duruyor.

Merve Hanım'ın menüsünde neler vardı?

Merve Hanım, konuklarını pancarlı ravioliden profiterole uzanan 4 kademeli bir menüyle ağırladı. Klasik ev yemeklerinden uzak duran şef, sofrasında daha çok restoran tabaklarını andıran tariflere yer açtı.

Bölüm Yemek Başlangıç Pancar raviolisi Ana yemek Enginar graten Eşlikçi Roka salatası eşliğinde tatlı patates püresi Tatlı Profiterol

Tatlı tabağı elbette ayrı bir önem taşıdı. Pasta şefi kimliğiyle yarışan Merve Hanım, profiterolle kendi sahasında top oynadı ve konukların damak zevkini asıl burada sınamaya çalıştı.

Haftanın birincisi cuma günü belli olacak

Yarışmanın geri kalanında 3 gün daha sofralar kurulacak. Her gün yeni bir yarışmacı evinin kapısını açacak ve puan tablosu günden güne yeniden şekillenecek.

Kazanan isim 2 Ekim Cuma günkü finalde ilan edilecek. En yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı, 250 bin TL'lik ödülü alıp haftayı zirvede kapatacak.