Son Mühür- İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen kararlı mücadele kapsamında, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı denetimlerinden biri gerçekleştirildi. Son bir haftalık süreçte 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda, yasa dışı ticaret ağlarına ağır bir darbe indirilirken çok sayıda şüpheli adalete teslim edildi.

Halk sağlığı için 81 ilde eş zamanlı baskınlar

Vatandaşların can güvenliğini korumak ve vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla başlatılan operasyonlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki stratejik noktalarda yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın titiz saha çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı bu operasyonlar, sahte alkolün piyasaya sürülmeden engellenmesini sağladı.

Tonlarca sahte içki ele geçirildi

Bir hafta süren yoğun takip ve operasyonel faaliyetlerin bilançosu, yapılan kaçakçılığın boyutlarını gözler önüne serdi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda toplamda 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Merdiven altı imalathanelerde, hijyen koşullarından uzak ve insan hayatını hiçe sayan yöntemlerle üretilen bu ürünlerin imha edilmesiyle, olası pek çok zehirlenme vakasının ve hayati riskin önüne geçilmiş oldu.

Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı

Sadece ürün bazlı değil, bu illegal ağın aktörlerine yönelik de kapsamlı bir yakalama faaliyeti yürütüldü. Operasyonlar neticesinde kaçak içki üretimi ve ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 171 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında ilgili birimlerce gerekli adli işlemler başlatılırken, suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik incelemelerin derinleştirilerek devam edeceği vurgulandı. Devletin ilgili kurumları, suçlulara karşı sıfır tolerans prensibiyle hareket ederek bu tür girişimlerin kökünü kazımaya kararlı olduklarını yineledi.

Bakan Yerlikaya’dan "Birlikte mücadele" çağrısı

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağının altını çizdi. Vatandaşların canına ve sağlığına kasteden bu yapıların faaliyetlerinin aralıksız sürdürülen operasyonlarla engellendiğini belirten Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçen tüm güvenlik güçlerini ve savcılık makamlarını tebrik etti. Bakanlık, halkın şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin bu mücadeledeki kritik rolünü hatırlatarak, toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çekti.