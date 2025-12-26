Son Mühür- Türkiye bir kez daha hareketli bir güne başlangıç yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Bahis Soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaray eski Sportif Direktörü Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada 26 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili detay dikkat çekti.

1 maç, 6 şüpheli kişi...



Açıklamada hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, ''Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli'' de olduğu bildirildi.



Sosyal medyada tartışma konusu olmuştu...



Kasımpaşa ve Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanmış, Samsunspor ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazanmıştı.

Karşılaşma sonucuyla ilgili tartışmaların öznesinde olan isimse Samsunspor ve Kamerun Milli Takım oyuncusu Olivier Ntcham'ın kaçırdığı penaltılardı.



Karşılaşma 0-0 devam ederken Samsunspor'un üst üste kazandığı iki penaltıyı da Ntcham kullanmış, 19.dakikada penaltı üst direkten geri dönerken, 27.dakikadaki penaltı üstten dışarı gitmişti.

Kaçan iki penaltının ardından Kasımpaşa Aytaç Kara'nın kafa golüyle devreyi 1-0 önde kapatmıştı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde üst üste gelen gollerle Samsunspor, Kasımpaşa engelini 4-1'lik skorla aşmayı başarmıştı.