Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni yaşını kutlarken en içten mesaj kızından geldi. Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “İyi ki doğdun babişkom, en iyi baba sensin” notunu düştü.

Fotoğrafta baba-kızın aynı tasarıma sahip, kırmızı-beyaz çizgili ve üzerinde “Little Pirate” yazısı bulunan tişörtler giydiği görüldü. Yaz Yıldırım’ın bu samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, Fenerbahçe camiası da yorumlarda “Efsane başkana mutlu yıllar” mesajlarını paylaştı.

Aziz Yıldırım, 1998–2018 yılları arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapmış, kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan ve en çok kupa kazandıran başkanlarından biri olarak anılıyor. Kızı Yaz Yıldırım’ın doğum günü paylaşımı, taraftarlar arasında nostaljik bir sevgi seline dönüştü.