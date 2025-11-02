Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte yasa dışı faaliyetlerin dijital mecralardaki tüm aşamalarının tespit edilmesi ve engellenmesi hedefleniyor. Planın koordinasyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülecek.

Dijital dünyada bahis faaliyetleri yeni boyut kazandı

Sanal dünyanın hızla büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin gelişmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği önemli ölçüde değişti. Sosyal medya platformları, dijital ödeme sistemleri ve kripto varlıklar gibi araçlar, bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak sınır ötesi bir boyut kazandırdı. Bu durum, tespit ve müdahale kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemler alınmasını zorunlu hale getirdi.

Hukuki ve teknik altyapı güçlendirilecek

Eylem planı kapsamında, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik denetim kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle sorunun kaynağında çözüm bulunması ve vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kamu kurumlarına görev çağrısı

Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Planın uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü desteğin öncelikle sağlanması gerektiği vurgulandı.

MASAK uygulamayı koordine edecek

“Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)”nın uygulanması ve izlenmesi süreci, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülecek. MASAK, eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak planın etkin biçimde uygulanmasını sağlayacak.

Futbol dünyasındaki bahis skandalı sonrası adım

Son dönemde futbol camiasında gündeme gelen hakemlerin dahil olduğu bahis iddialarının ardından, yasa dışı bahisle mücadele konusunda resmî bir adım daha atılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren eylem planı, bu alandaki yasal ve teknik mücadelenin kapsamını genişletiyor.