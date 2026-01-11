Son Mühür- TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon oranının yüzde 0.89'da kalması sonrası Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftayı da finansal kiralama factoring sektörünün öncülüğünde artıda geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 6.11'le yatırım araçları içinde zirvede yer almayı başardı.

Endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 8.34'e ulaştı.

Yeni yılla birlikte yükselişe geçen endeksin son bir yıldaki getirisi de yüzde 22'ye yükseldi.

Geçtiğimiz yılın getiri şampiyonu altın bu haftayı da artıda kapatmayı başardı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşının son ermesine yönelik belirsizlik vd Çin'in Tayvan politikası gibi jeopolitik risklerin gölgesinde güvenli liman olarak dikkati çeken altın geçtiğimiz hafta yüzde 2.94 yükseldi.



Dolar/TL'nin getirisi yüzde 0.24'de kalırken Avro/TL yüzde 0.41 düşüşle yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.



Altın yükselişini sürdürdü...



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,94 artışla 6 bin 529 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,92 yükselişle 43 bin 860 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 125 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,94 artarak 10 bin 700 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 artarak 43,1410 liraya çıkarken, avro yüzde 0,41 düşerek 50,2810 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,85, emeklilik fonları yüzde 2,33 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,48 ile "hisse senedi" fonları oldu.