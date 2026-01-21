Yasaklı madde soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde dün 4 kişi gözaltına alınmıştı, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu ifade edilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında Bilal Hancı, İbrahim Barut, Abdullah Gençal ve Mehmet Üstündağ yer almıştı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, 4 isim hakkında karar verildi.

1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest!

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Abdullah Gençal'ın tutuklandığı öğrenildi. Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verilirken, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.