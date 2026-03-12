İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran topraklarında bulunan tarihi ve kültürel miras alanlarına saldırı düzenlediğini iddia etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arakçi, saldırılarda özellikle tarihi değeri yüksek yapıların hedef alındığını belirtti.

Arakçi, söz konusu eserlerin bir kısmının UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunduğunu vurgulayarak bu durumun uluslararası kültürel miras açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“Tarihi eserler hedef alındı”

Açıklamasında İsrail’i sert ifadelerle eleştiren Arakçi, İran’daki bazı yapıların tarihinin 14’üncü yüzyıla kadar uzandığını belirtti. Arakçi, “İsrail, İran’da 14’üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi eserleri bombalıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan birçok eser hedef alındı” ifadelerini kullandı.

UNESCO’ya çağrı: “Sessizlik kabul edilemez”

İranlı bakan açıklamasında uluslararası kuruluşlara da tepki gösterdi. UNESCO’nun konuyla ilgili sessiz kaldığını savunan Arakçi, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Arakçi, “Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Sessizliği kabul edilemez” sözleriyle uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Kültürel miras tartışması büyüyor

İran yönetimi, çatışmalar sırasında kültürel mirasın zarar gördüğünü iddia ederken, konu uluslararası kamuoyunda da tartışma yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, savaş ve çatışma ortamlarında tarihi eserlerin korunmasının uluslararası hukuk açısından önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor.

İran’ın UNESCO’ya yönelik çağrısının ardından uluslararası kuruluşlardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.