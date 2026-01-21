97 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen'den acı haber geldi. 97 yaşındaki sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi belli bir süredir devam ediyordu. Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen son olarak, "Solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Usta isim Haldun Dormen 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oğlu Ömer Dormen duyurdu.

"Tarifsiz üzüntüsü içindeyim!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen'in vefatı, başta sanat camiası ve sevenleri olmak üzere büyük üzüntü yarattı.