Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıların ciddi insani sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırılar nedeniyle yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edildiği belirtilerek, bu durumun uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, “İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bölgesel istikrarsızlık uyarısı

Açıklamada İsrail’in politikalarının bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekildi. İsrail’in askeri operasyonlarının yalnızca Lübnan’da değil, tüm Orta Doğu’da istikrarsızlığı derinleştirdiği ifade edildi.

Bakanlık, “Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze vurgusu

Dışişleri açıklamasında Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinildi. İsrail hükümetinin Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonların yarattığı yıkıcı sonuçların Lübnan’da da tekrar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan’da sürdürmesine izin verilmemelidir” denildi.

Lübnan’a dayanışma mesajı

Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin sürdüğü belirtilen açıklamada, Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olunacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’ın egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Türkiye’nin Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğini bildirdi.

